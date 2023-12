Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Lörrach, BAB A 98, Verkehrsunfall mit Personenschaden, mehrere Fahrzeuge beteiligt, witterungsbedingte Rutschgefahr!

Freiburg (ots)

Zwischen den Anschlussstellen Lörrach Ost und Lörrach Mitte, auf der Wiesentalbrücke, kam es auf winterglatter Fahrbahn, auf einer Strecke von etwa 170 Metern, zu Mehrfachkollisionen mit insgesamt 10 beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden sechs Personen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Acht Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An insgesamt neun Stellen wurden Schutzplanken beschädigt. Der Sachschaden wird vorläufig auf einen niedrigen sechsstelligen Bereich geschätzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten war der Autobahnabschnitt bis kurz nach 11.00 Uhr voll gesperrt. Neben einer Vielzahl von Rettungskräften war auch die Autobahnmeisterei im Einsatz. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Kollisionsgeschehens dauern an.

Ursprungsmeldung:

Erstmeldung: Lörrach, BAB A 98, Verkehrsunfall mit Personenschaden, mehrere Fahrzeuge beteiligt, witterungsbedingte Rutschgefahr!

In den frühen Morgenstunden des 18.12.2023, kam es gegen 06.10 Uhr, auf der BAB A98 zwischen den Ausfahrten Lörrach-Ost und Lörrach Mitte, in Fahrtrichtung Weil am Rhein, zu mehreren Verkehrsunfällen. Witterungsbedingt ereigneten sich mehrere Auffahr- und Folgeunfälle, wobei nach aktuellem Stand eine Person verletzt wurde.

Die Einsatz- und Rettungskräfte sind vor Ort. Für die betroffene Fahrstrecke besteht eine Vollsperrung, verkehrslenkende Maßnahmen sind eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell