POL-PPWP: Unfallflucht am helllichten Tag

Kaiserslautern (ots) - Eine Strafanzeige hat sich ein junger Mann am Mittwochabend in der Innenstadt eingehandelt. Zeugen meldeten der Polizei gegen 19 Uhr, dass sich in der Fruchthallstraße ein Mann aufhalte, der in aggressiver Weise Passanten anpöbele. Als die ausgerückte Streife wenig später vor Ort eintraf, legte der Mann auch gegenüber den Polizeibeamten ein ziemlich sprunghaftes Verhalten an den Tag. Während der Überprüfung seiner Personalien versuchte der ...

mehr