Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aggressiver 20-Jähriger

Kaiserslautern (ots)

Eine Strafanzeige hat sich ein junger Mann am Mittwochabend in der Innenstadt eingehandelt. Zeugen meldeten der Polizei gegen 19 Uhr, dass sich in der Fruchthallstraße ein Mann aufhalte, der in aggressiver Weise Passanten anpöbele.

Als die ausgerückte Streife wenig später vor Ort eintraf, legte der Mann auch gegenüber den Polizeibeamten ein ziemlich sprunghaftes Verhalten an den Tag. Während der Überprüfung seiner Personalien versuchte der 20-Jährige, ein kleines Päckchen verschwinden zu lassen. Der Inhalt: Betäubungsmittel.

Weil der Mann immer wieder in aggressiver Haltung auf die Einsatzkräfte zukam und die mehrfachen Aufforderungen, dies zu unterlassen, einfach ignorierte, wurde ihm der Einsatz von Pfefferspray angedroht. Das Verhalten des 20-Jährigen änderte sich nicht, so dass er schließlich zu Boden gebracht und gefesselt wurde.

Nachdem sich der Mann beruhigt hatte, konnten ihm die Handfesseln wieder abgenommen werden. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell