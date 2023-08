POL-EN: Hattingen: Kollision zwischen Jeep und Opel- Jeep kippt auf die Seite

Ennepetal (ots) - Ein 51 Jahre alter ehemaliger Mitarbeiter einer Betreuungs- und Pflegeeinrichtung in Ennepetal-Voerde steht in dem dringenden Verdacht, im Rahmen seiner Tätigkeit als Pflegekraft in der Zeit von April 2021 bis Ende Juni 2023 in neun bislang bekannten Fällen schwer an Demenz erkrankte und deshalb ...

mehr