POL-SN: Aufzug der Fußgängerunterführung in der Lübecker Straße nach Feuer beschädigt

Schwerin (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzen kam es in Schwerin am 26.11.2022: Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 75-jähriger Deutscher aus dem nahen Schweriner Umland mit seinem Audi die L72 in Richtung Ortseingang Schwerin wollte nach links in den Fährweg abbiegen. Ihm entgegen kam ein 35-jähriger Deutscher (in Baden-Württemberg lebend), der mit seinem VW ...

mehr