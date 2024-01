Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: LKW Fahrer bedroht Arbeitskollegen mit Messer

Linz/Rhein (ots)

Am Montagabend, gegen 20:00 Uhr, gingen mehrere Anrufe bei der PI Linz ein, wonach ein LKW Fahrer in Bad Hönningen, Am Güterbahnhof, seine Arbeitskollegen mit einem Messer bedrohen würde. Bei der Örtlichkeit handelte es sich um einen LKW Parkplatz, wo mehrere Fernfahrer in ihren LKW nächtigten. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf den stark alkoholisierten 27-jährigen Mann. Laut Zeugenaussagen hatte dieser laut herumgeschrien und gegen andere LKW geschlagen. Als man ihn zur Ruhe ermahnte, habe er ein Messer gezogen und die Arbeitskollegen bedroht. Das Messer hatte er zwischenzeitlich wieder in seiner Fahrerkabine verstaut. Aufgrund seines nach wie vor aggressiven Verhaltens musste der Mann von den Polizeibeamten zu Boden gebracht und gefesselt werden. Das Messer wurde sichergestellt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er dem Gewahrsam der PI Linz zugeführt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

