Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Kirchen (Sieg) (ots)

Am 22.01.2024 wurde die Polizeiinspektion Betzdorf über einen Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Wiesenstraße in Kirchen (Sieg) informiert. Nach Angaben der 19jährigen Geschädigten habe sie ihren PKW im Zeitraum 22.01.2024, 09:00 bis 12:30 Uhr in der Wiesenstraße geparkt, währenddessen muss ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Außenspiegel des geparkten PKW der Geschädigten sowie den eines weiteren geparkten PKW touchiert und beschädigt haben. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

