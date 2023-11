Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall im Parkhaus geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch (15.11.2023) einen in einer Tiefgarage an der Schwabstraße geparkten BMW gestreift und ist im Anschluss davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der 57 Jahre alte Besitzer des weißen BMW parkte gegen 17.30 Uhr sein Fahrzeug in der Tiefgarage. Als er gegen 17.45 Uhr zurückkam, stellte er an der hinteren linken Fahrzeugseite Unfallschäden fest. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell