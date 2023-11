POL-S: Falsche Polizeibeamte betrügen 64-Jährige - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen/-Zuffenhausen (ots) - Unbekannte sind am Dienstag (14.11.2023) in ein Haus an der Oberdorfstraße und in eine Wohnung an der Unterländer Straße eingebrochen. An der Oberdorfstraße hebelten die Einbrecher zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf und stahlen im Flur zwei Geldbörsen mit mehreren Hundert Euro Bargeld, obwohl das Ehepaar sich während dieser Zeit im Haus ...

