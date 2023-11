Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Kindertagesstätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (14.11.2023) in eine Kindertagesstätte an der Bergstraße eingebrochen. Ein 27-jähriger Passant entdeckte gegen 22.00 Uhr ein offenstehendes Fenster und rief die Polizei. Alarmierte Polizeibeamte durchsuchten daraufhin das Gebäude, trafen aber niemanden mehr an. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Einbrecher das Fenster zwischen 16.30 Uhr und 22.00 Uhr auf und stiegen hinein. Ob sie etwas erbeuteten, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

