Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 31-jährigen Fußgänger angefahren - Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Im Fall des 31-jährigen Fußgängers, der am Montagabend, 02.10.2023 in Stuttgart-Vaihingen von einem silbernen Mercedes erfasst und schwer verletzt worden ist (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 04.10.2023 unter https://t1p.de/ftlds), ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Umfangreiche Ermittlungen führten zu einem 25-jährigen Mann mit niederländischer Staatsangehörigkeit, der den Fußgänger mutmaßlich gezielt mit seinem Fahrzeug anfuhr. Er ist derzeit unbekannten Aufenthalts. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und dessen Hintergründen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell