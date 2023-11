Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreiste Einbrecher erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen/-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (14.11.2023) in ein Haus an der Oberdorfstraße und in eine Wohnung an der Unterländer Straße eingebrochen. An der Oberdorfstraße hebelten die Einbrecher zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf und stahlen im Flur zwei Geldbörsen mit mehreren Hundert Euro Bargeld, obwohl das Ehepaar sich während dieser Zeit im Haus aufhielt. Es entdeckte den Diebstahl und das aufgebrochene Fenster erst später und alarmierte die Polizei. An der Unterländer Straße gelangten die Täter zwischen 05.30 Uhr und 08.15 Uhr auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus und hebelten im zweiten Obergeschoss eine Wohnungstür auf. Sie durchwühlten die Zimmer und erbeuteten mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

