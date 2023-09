Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Löschung der Vermisstenfahndung nach 38-jähriger Frau aus Stralsund

Stralsund (ots)

Bezugnehmend auf die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Neubrandenburg vom 28.08.2023 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5590095 bitten wir die Medien und Privatpersonen, alle im Zusammenhang mit der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten und Bilder zu löschen und danken für die Unterstützung.

Leider konnte die Gesuchte nur noch tot aufgefunden werden. Bereits am 02.09.2023 erging die Mitteilung an die Polizei über eine aufgefundene mutmaßlich leblose Person. Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes Stralsund zur Todesursache und zur Identität des Leichnams dauerten in der weiteren Folge an. Letzteres konnte nunmehr zweifelsfrei bestätigt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird nicht von einer Fremdeinwirkung ausgegangen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell