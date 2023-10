Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in Container einer Metzgerei und Sachbeschädigung an PKW, Körperverletzung, Verkehrsunfallflucht

Daaden, Mudersbach, Herdorf (ots)

Am Samstag, den 30.09.2023 wurden zwischen 06:00 Uhr und 10:30 Uhr zwei hinter einer Metzgerei in der Hachenburger Straße in Daaden befindliche Container durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen.

Zudem wurde am Samstag, den 30.09.2023 zwischen 02:00 Uhr und 10:00 Uhr ein in der Mittelstraße in Daaden geparkter PKW ebenfalls durch bislang unbekannte Täter beschädigt.

Am Sonntag, den 01.10.2023 um 01:55 Uhr wurde eine 5-köpfige Personengruppe von vier ihnen unbekannten Personen in der Industriestraße in Mudersbach zunächst verbal provoziert und anschließend körperlich angegriffen und verletzt. Einer der männlichen Täter soll ca. 25 Jahre alt gewesen sein und einen schwarzen Pullover mit rotem Aufdruck getragen haben. Zudem hatte auch eine weibliche Person auf die Geschädigten eingewirkt. Diese hatte dunkle, längere Haare, ein Nasenpiercing und eine schwarze Weste getragen. Die unbekannten Täter stiegen anschließend in ein größeres Fahrzeug und flüchteten in Richtung B62/Koblenzer Straße.

Im Zeitraum vom 29.09.2023, 22:00 Uhr bis 30.09.2023, 08:00 Uhr wurde ein in der Dorfwiese in Herdorf ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter Seat vermutlich durch einen weißen SUV beschädigt. Der Sachschaden an dem Seat wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Der/die Fahrer/in des SUV entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Betzdorf bittet jeweils um Hinweise unter der 02741/9260 oder pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell