POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Vettelschoß (ots) - Am 30.09.23 zwischen 08:30 und 09:30 führte ein 60-jähriger Geschädigter aus der Waldstraße in Vettelschoß Erledigungen mit seinem PKW durch. Hierbei ließ er das Garagentor an der Wohnanschrift in der Waldstraße offen. Als er zurückkehrte bemerkte er den Diebstahl von 4 Winterreifen mit Alufelgen aus der Garage. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein unter ...

