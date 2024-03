Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch

Ratzeburg (ots)

22. März 2024 | Kreis Stormarn - 21.-22.03.2024 - Elmenhorst

In der Nacht vom Donnerstag (21.03.2024) auf Freitag (22.03.2024) kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Sülfelder Straße in Elmenhorst.

Unbekannte Täter drangen zwischen 19:45 Uhr und 00:15 Uhr über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Dort entwendeten Sie Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Wer sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, wird gebeten sich bei der ermittelnden Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell