Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Erinnerung Einladung zur Wohnmobil- und Wohnwagenwiegeaktion "Sicher unterwegs"

Ratzeburg (ots)

21. März 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 24.03.2024 - Elmenhorst

Wir möchten an die am Sonntag stattfindende Wiegeaktion "Sicher unterwegs" beim Polizeiautobahn- und Bezirksrevier in 21493 Elmenhorst (BAB 24, Anschlussstelle Talkau) erinnern: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/5729699

Am Sonntag (24. März 2024) in der Zeit von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr führt das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier eine Wiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagen durch. Ziel ist es einen sicheren Start in die Campingsaison zu ermöglichen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Interessierte Medienvertreter werden gebeten sich per Mail unter Frank.Gauglitz@polizei.landsh.de anzumelden.

Als Hinweis: Auch das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn in der Wittenberger Straße 12 führt solch eine Wiegeaktion am 24. März 2024, von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr durch. Siehe Pressseportal unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5713633

