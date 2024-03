Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einladung der Polizei zur Wohnmobil- und Wohnwagenwiegeaktion "Sicher unterwegs"

Ratzeburg (ots)

07.März 2024 - Polizeidirektion Ratzeburg

Am Sonntag, den 24.03.2024 lädt das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Ratzeburg zu einer kostenlosen Wiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagengespanne ein. In der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr stehen fachkundige Beamte für Auskünfte rund um die Verkehrssicherheit mit speziellem Blick auf die beginnende Campingsaison zur Verfügung.

Die Wiegeaktion hat zum Ziel, Camper über das Thema Gefahren durch falsche Beladung und Überladungen zu informieren, um so zu einem sicheren Start in den Urlaub beizutragen. Eine genaue Feststellung des Gewichtes soll als Orientierung für die weitere Zuladung der benötigten Alltags- und Urlaubsgegenstände dienen.

Wer wissen möchte, welche Grundsätze beim Beladen zu beachten sind, wo die zulässigen Gewichte in den Fahrzeugpapieren zu finden sind, wieviel das eigene Fahrzeug inklusive Ausstattung tatsächlich auf die Waage bringt und wieviel Zuladung somit noch möglich ist, ist eingeladen, bei dem Polizeiautobahnrevier an der Anschlussstelle Talkau in 21493 Elmenhorst, An der Autobahn, vorbeizuschauen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Wägung ist kostenlos.

Interessierte Medienvertreter sind ebenfalls willkommen, hierzu wird um Voranmeldung unter Frank.Gauglitz@polizei.landsh.de gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell