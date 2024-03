Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Handtasche geraubt - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

05. März 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 04.03.2024 - Geesthacht

Gestern Nachmittag (04.03.2024) raubte ein bislang unbekannter Mann an einer Bushaltestelle in der Straße Markt in Geesthacht die Handtasche einer Seniorin.

Die 74-Jährigen stand gegen 17.15 Uhr mit ihrem Rollator an einer Bushaltestelle, als ihr der Unbekannte die Handtasche aus dem Korb des Rollators entnehmen wollte. Die Seniorin wehrte sich, konnte die Handtasche aber nicht festhalten. Verletzt wurde sie dabei zum Glück nicht. Der Räuber flüchtete mit der Beute (Handtasche mit persönlichen Papieren und einer geringen Menge Bargeld) zu Fuß über die Sielstraße und weiter in Richtung Johannes-Ritter-Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolgslos.

Beschrieben werden konnte der unbekannte Täter als ca. 20 Jahre alt. Er hatte dunkles Haar sowie einen dunklen Vollbart. Bekleidet war er mit einem lila-schwarzen Oberteil und einer dunklen Hose.

Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04152/8003-0 an die Beamten zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell