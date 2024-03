POL-RZ: Zwei BMW in Glinde entwendet - Kriminalpolizei ermittelt

Ratzeburg (ots) - 05. März 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 04.03.2024 - Geesthacht Gestern Nachmittag (04.03.2024) raubte ein bislang unbekannter Mann an einer Bushaltestelle in der Straße Markt in Geesthacht die Handtasche einer Seniorin. Die 74-Jährigen stand gegen 17.15 Uhr mit ihrem Rollator an einer Bushaltestelle, als ihr der Unbekannte die Handtasche aus dem Korb des Rollators entnehmen wollte. Die Seniorin ...

mehr