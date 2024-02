Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Einbruch gescheitert

Am Mittwoch versuchte ein Unbekannter in ein Wohnhaus bei Laupheim einzubrechen.

Ulm (ots)

Wie der Polizei mitgeteilt, soll der Einbruch zwischen 9.30 Uhr und 14 Uhr stattgefunden haben. Ein Unbekannter versuchte zunächst die Haustür an einem Gebäude im Eichendorffweg aufzuhebeln. Daran scheiterte er. Deshalb versuchte es der Einbrecher an der Kellertür. Die war offen und der Einbrecher gelangte in dem Vorraum bis zu einer weiteren Tür vor. Auch an dieser Tür hatte sich der Unbekannte zu schaffen gemacht, konnte aber nicht weiter vordringen. Ob der Einbrecher an der stabilen Kellertür gescheitert war oder ob er gestört wurde, muss die Polizei noch ermitteln. Denn er zog ohne Beute von dannen. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen nach dem Einbrecher aufgenommen. Den verursachten Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

++++0399910 (LK)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell