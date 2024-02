Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Vergessener Topf führt zu Feuerwehreinsatz

Nach einem Küchenbrand am Mittwoch in Biberach kamen zwei Männer vorsorglich in ein Krankenhaus.

Kurz vor 20 Uhr hatte ein Bewohner im Rosenweg einen Topf mit Öl auf dem Herd vergessen. Daraufhin entstand ein Brand und es rauchte stark. Ein Nachbar und der Bewohner der Einliegerwohnung bemerkten den Rauch und brachten sich in Sicherheit. Die Feuerwehr kam, löschte die Flammen und lüftete das Gebäude. An der Kücheneinrichtung entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Rettungsdienst brachte den Bewohner und einen Nachbarn vorsorglich in ein Krankenhaus.

