POL-GT: Tageswohnungseinbruch am Reiherweg

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zwischen Sonntagabend (03.12., 20.00 Uhr) und Montagmorgen (04.12., 06.50 Uhr) sind von zwei Wohnhäusern in Gütersloh Kupferrohre gestohlen worden. Am Saligmannsweg wurde ein Kupferablaufrohr abmontiert, ebenso eins von einem Wohnhaus in der Jägerstraße. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den vermutlich ...

