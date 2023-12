POL-GT: Kupferrohre an Gütersloher Wohnhäusern gestohlen

Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - In den vergangen Tagen wurden der Polizei Gütersloh drei Fälle gemeldet, da Kindern in Versmold Männer verdächtig erschienen. In einem Fall winkte ein Mann aus einem grünen Auto heraus einem Mädchen zu und fuhr dann weiter. Dieser Vorfall spielte sich den Angaben nach am Freitagmorgen, 24.11. gegen 07.45 Uhr an der Heinestraße ...

mehr