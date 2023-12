Polizei Gütersloh

POL-GT: Kindern fällt grüner Pkw auf - vermeiden Sie Panikmache via Elternchats

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - In den vergangen Tagen wurden der Polizei Gütersloh drei Fälle gemeldet, da Kindern in Versmold Männer verdächtig erschienen. In einem Fall winkte ein Mann aus einem grünen Auto heraus einem Mädchen zu und fuhr dann weiter. Dieser Vorfall spielte sich den Angaben nach am Freitagmorgen, 24.11. gegen 07.45 Uhr an der Heinestraße ab.

In einem weiteren Fall soll ein Mann ein Mädchen an der Vorbruchstraße in Höhe des Schnatwegs (30.11., 16.00 Uhr) angesprochen haben, bevor er ebenfalls mit einem grünen Auto weiterfuhr und das Mädchen sich richtigerweise Hilfe bei einem ihr bekannten Erwachsenen geholt hat. Der Mann soll graues, volles Haar und ein gepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben. Er wurde zwischen 50 und 70 Jahre alt beschrieben.

Bereits Anfang November (06.11., 15.35 Uhr) fiel einem weiteren Mädchen ein Mann mit Glatze in einem grünen Pkw auf. Dieser Mann sprach das Mädchen und eine Freundin an einer Bushaltestelle an der Rothenfelder Straße an.

In allen Fällen wurde der Mann im Auto sehr unterschiedlich beschrieben.

Die Polizei hat aufgrund der Schilderungen der Kinder Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Erlebnisse der Kinder und die Sorgen der Eltern, sowie die der Lehrerinnen und Lehrer nehmen wir ernst. Dennoch bitten wir um Besonnenheit. Die Meldungen über den Mann mit einem grünen Auto werden derzeit in Chatgruppen in dem Bereich verbreitet und es ist unserer Erfahrung nach nicht auszuschließen, dass in manchen Fällen tatsächliche Erlebnisse von gehörten Warnungen überlagert werden. Bitte sprechen sie mit ihren Kindern besonnen über Vorfälle dieser Art und vermeiden Sie Panikmache über Klassengruppen etc.. Viel wichtiger ist es, Kinder stark zu machen, damit sie in diesen Situationen richtig reagieren. Ermuntern Sie Ihr Kind, "Nein" sagen zu dürfen. Erwachsene benötigen in keinem Fall Hilfe von einem fremden Kind . Auch darüber hinaus gibt es für einen Erwachsenen keinen plausiblen Grund ein fremdes Kind anzusprechen. Überlegen Sie, wo Ihr Kind Hilfe bekommen kann, wenn es ohne die Begleitung eines Erwachsenen unterwegs ist. Motivieren Sie Ihr Kind, um Hilfe zu bitten, wenn es Hilfe braucht. Kennt Ihr Kind den Polizeiruf 110? Sollten Sie sich unsicher sein oder selbst verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0.

