Polizei Gütersloh

POL-GT: Prävention lohnt sich - Versmolderin ist gut vorbereitet und lässt Betrüger in Falle tappen

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh/ Versmold (FK) - Eigentlich ist die Regel ganz einfach. Kennt man die Nummer auf dem Telefondisplay nicht oder wird erst gar keine Nummer angezeigt, sollte man zur Verhinderung eines Telefonbetrugs gar nicht ans Telefon gehen und das Gespräch von einem Anrufbeantworter annehmen lassen. Wenn alle Menschen so handeln würden, hätten wir vermutlich gar keinen Telefonbetrug mehr.

Der Rat klingt ganz einfach. So einfach ist es in der Realität aber nicht. Die Betrüger, die versuchen arglosen Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen und gehen dabei immer professioneller vor. Mit unfassbaren Geschichten setzen sie Ihre Opfer unter Druck, reden stundenlang auf sie ein und aufgrund ihrer guten Vorbereitung sind sie für fast alle Eventualitäten gewappnet. Das aber auch ihr Vorgehen Grenzen hat, wurde ihnen kürzlich in Versmold bewusst. Nach einem Präventionsvortrag durch die Kriminalpolizei legte sich eine Versmolderin eine ausgedachte Geschichte zurecht, die sie den Tätern beim nächsten Anruf erzählen wollte. Mittwoch vor zwei Wochen (22.11.) war es soweit, die Betrüger riefen an, erzählten von einem furchtbaren Unfall im Verwandtenkreis und verwickelten die Dame in ein intensives Telefonat. Die Mitte 60-jährige Frau schlug die Täter mit ihren eigenen Waffen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann informierte sie die Polizei, diese übernahm und letztendlich gelang die Festnahme von drei Abholern die auf dem Weg zu der Familie waren, um sie um ihr Erspartes zu bringen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5656557

Ein Paradebeispiel von gelungener Prävention, gewieften Versmoldern und guter Polizeiarbeit. Nicht grundsätzlich zum Nachahmen geeignet. Lässt das polizeiliche Herz aber höher schlagen.

Die nächsten öffentlichen Vortagstermine zum Thema Telefonbetrug von Kriminalhauptkommissar Hein: - 07.12, 14.30 Uhr DRK Gütersloh - 08.01., 15.30 Uhr Caritas Kaunitz - 11.01., 15.00 Uhr St. Elisabeth Seniorenheim Rheda-Wiedenbrück - 23.01., 15.00 Uhr VHS, Rathaus Verl

Die genauen Anmeldemodalitäten müssen über die Veranstalter erfragt werden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell