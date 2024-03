POL-RZ: Ladungsverlust sorgt für Unfall - Zeugen gesucht!

Ratzeburg (ots) - 18. März 2024 | Kreis Stormarn - 15.03.2024 - Witzhave Am vergangenen Freitag (15.03.2024) ist es in der Poststraße in Witzhave zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Gegen 20.35 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt ins Objekt. Trotz der akustischen Alarmauslösung durchsuchten sie innerhalb weniger Minuten einige Räume nach ...

