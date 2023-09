Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerheim - Nicht mehr fahrtauglich

Betrunken verursachte ein Autofahrer am Dienstag in Westerheim einen Unfall.

Kurz nach 14 Uhr fuhr der 70-jährige mit seinem Opel in der Lindenstraße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung Aufsee wollte er geradeaus fahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Lasters. Mit der Front seines Autos prallte er gegen den vorderen linken Kotflügel am Lkw. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Schaden entstand in Höhe von etwa 4.000 Euro. Bei der Aufnahme des Unfalls roch der Verursacher stark nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Die Polizei brachte den 70-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Der Führerschein wurde sichergestellt und er sieht einer Strafanzeige entgegen.

