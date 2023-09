Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Ladendieb flüchtet

Unerkannt gelang einem Mann am Dienstag in Eislingen die Flucht.

Ulm (ots)

Kurz nach 14.15 Uhr verließ der Mann den Einkaufsmarkt in der Salacher Straße. Zuvor hatte er das Diebesgut in seinen Rucksack gesteckt. Das hatte eine Mitarbeiterin bemerkt. Die hielt ihn auf. Der Unbekannte übergab seinen Rucksack und ergriff danach sofort die Flucht in Richtung Stadtmitte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

