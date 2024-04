Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Ratzeburg (ots)

02. April 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 30.03.2024 - Lauenburg

Am Samstagnachmittag (30. März 2024) kam es in Lauenburg auf der B 5 in Höhe der Palmschleuse zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Mann aus Boizenburg mit einem Hyundai die Berliner Straße in Lauenburg in Richtung Boizenburg. Gegen 16:30 Uhr musste er stoppen, da ein vor ihm fahrender PKW nach rechts in die Straße Bei der Palmschleuse abbiegen wollte und zuvor zwei vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrer passieren ließ. Ein 28-jähriger BMW- Fahrer aus Boizenburg, ein 56-jähriger Kia- Fahrer aus Hamburg sowie eine 45-jährige VW Polo- Fahrerin aus Hamburg waren zur gleichen Zeit in Richtung Boizenburg auf der B 5 unterwegs und bemerkten den haltenden Hyundai zu spät. Die Fahrzeuge fuhren auf die vor ihnen fahrenden/ stehenden Fahrzeuge auf. Bei dem Unfall wurden zwei Mitfahrerinnen (25 Jahre/ 9 Monate) aus dem BMW leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die B 5 für circa eine halbe Stunde teilweise voll gesperrt werden.

