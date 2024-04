Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen und Versuchen

Ratzeburg (ots)

08. April 2024 | Kreis Stormarn - 05.-07.04.2024 - Ammersbek / Bargteheide

Am vergangenen Wochenende ist es im Kreis Stormarn zu zwei Einbrüchen und einem versuchten Einbruch gekommen.

In der Straße Kruthorst in Bargteheide drangen Unbekannte über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Der Tatzeitraum dürfte zwischen dem 05.04.2024, 12.00 Uhr und dem 07.04.2024, 14.30 Uhr, liegen. Die Täter erlangten Schmuck, Bargeld und einige Elektrogeräte in noch unbekannter Höhe.

Am 07.04.2024, zwischen 02.30 Uhr und 07.00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Reihenhaus in der Straße Steenhoop in Ammersbek. Die unbekannten Täter drangen über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten ein. Kurz nach dem Betreten des Hauses löste ein Einbruchsalarm aus, so dass die Täter unverrichteter Dinge das Haus verließen.

In Ammersbek, erneut in der Straße Steenhoop, kam es zwischen dem 06.04.2024, 20.45 Uhr und dem 07.04.2024, 14.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Auch hier drangen die unbekannten Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Wohnhaus ein. Sie durchsuchten das Objekt nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg sucht nun nach Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen in den jeweiligen Tatzeiträumen in Bargteheide und Ammersbek machen können. Sie werden gebeten sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell