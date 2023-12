Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mountainbike gestohlen

Erfurt (ots)

Große Beute machte ein Einbrecher in der Nacht auf Dienstag in der Erfurter Innenstadt. Der Unbekannte war in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen und ging ein Stockwerk tiefer. Dort brach er eine Kellerbox auf. In dieser befand sich ein Mountainbike, welches mit zwei Schlössern gesichert war. Diese hinderten den Dieb jedoch nicht an seinem Vorhaben und er schnappte sich kurzerhand das Fahrrad im Wert von über 3.500 Euro inklusive der Sicherheitsschlösser. Der 31-jährige Eigentümer des Zweirads entdeckte den Einbruch und informierte die Polizei. (SE)

