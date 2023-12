Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Zigarettenautomaten gesprengt

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen wurden gleich zwei Zigarettenautomaten in Erfurt angegriffen. Eine unbekannte Person hatte sich dem Tabakautomaten in der Grubenstraße genähert und versuchte diesen zu sprengen. Glücklicherweise wurde durch die Detonation lediglich das Gehäuse beschädigt und dem Täter blieb die ersehnte Beute verwehrt. Ebenfalls erfolglos blieb ein Dieb in der Nacht auf Mittwoch. Dieser versuchte abermals durch Sprengung einen Zigarettenautomaten in der Hans-Loch-Straße zu öffnen und scheiterte. Auch hier wurde der Verkaufsautomat lediglich beschädigt. Somit gingen beide Täter leer aus, hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro. (SE)

