POL-FL: Husum - Einbruch in Autowerkstatt, dunkelblauer VW Golf entwendet und Kennzeichen entwendet

Husum (ots)

In der Nacht von Dienstag (20.06.23) auf Mittwoch (21.06.23) wurde in eine Kfz-Werkstatt im Industriegebiet, Otto-Hahn-Straße, eingebrochen. Der oder die Täter gelangten durch das Einschlagen einer Scheibt der Nebeneingangstür in das Gebäude und durchsuchten dort die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Entwendet wurden unter anderem Bargeld und diverse Autoschlüssel, darunter die eines blauen VW Golf Plus ohne Kennzeichen. Da in unmittelbarer Nähe die Kennzeichen eines Privatautos in derselben Nacht entwendet wurden, gehen die Ermittler der Kriminalpolizei Husum davon aus, dass der gestohlene Golf mit den Kennzeichen NF-WY 858 genutzt wird. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 an die Ermittler zu wenden. Vielen Dank!

