LPI-EF: 125 Meter Kabel gestohlen

Erfurt (ots) - Am Mittwochmorgen musste eine Autofahrerin ihre Fahrt frühzeitig beenden. Die 66-Jährige war mit ihrem VW Polo in der Krämpfervorstadt in Erfurt unterwegs gewesen, als die Polizei auf sie aufmerksam wurde. Der Atemalkoholtest zeigte ein ernüchterndes Ergebnis von fast 1,5 Promille an. Der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein wurden durch die Beamten sichergestellt. Die Frau musste zudem mit auf ...

