POL-LIP: Lügde. Radmuttern an Reifen gelöst.

In der Höxterstraße haben bislang Unbekannte am Mittwochvormittag (28.06.2023) zwischen 9:30 und 12:30 Uhr alle Radmuttern an einem PKW-Reifen gelöst. Der schwarze VW Polo stand in dieser Zeit auf einem Parkplatz an den Tennisplätzen, als jemand sich an einem der vorderen Räder zu schaffen machte. Wer Hinweise zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

