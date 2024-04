Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Gebäudebrand in Singen 14.04.2024

Singen (ots)

Am Sonntagmorgen, gg. 10.20 Uhr, wurde ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Singen, Schaffhauser Straße, gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte war dichter Rauch erkennbar, der aus den Fenstern heraustrat. Die Bewohner des Gebäudes konnten evakuiert werden, teilweise setzte die Feuerwehr hierzu die Drehleiter ein. Im Gebäude war eine starke Hitzeentwicklung zu verzeichnen, weshalb die Feuerwehr das Feuer zunächst nicht von innen bekämpfen konnte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde durch die Feuerwehr eine Warnmeldung über die Warn-App NINA abgesetzt, in der die Anwohner aufgefordert wurden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Schaffhauser Straße musste komplett gesperrt werden, um den Einsatz der Rettungskräfte zu gewährleisten. Die Sperrung musste bis gg. 16.00 Uhr aufrechterhalten werden. Durch den Brand war das Gebäude nicht mehr bewohnbar, weshalb die Bewohner anderweitig untergebracht werden mussten. Durch Rauchgasintoxikation wurden 6 Kräfte der Feuerwehr sowie 10 Bewohner des Gebäudes verletzt. Sie wurden zur Behandlung in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden am Gebäude wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Hinsichtlich der Brandursache hat das Polizeirevier Singen in Zusammenarbeit mit dem Kriminaldauerdienst die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Singen war zusammen mit den Nachbarwehren mit 80 Kräften im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit dem leitenden Notarzt sowie mit 80 Kräften im Einsatz.

