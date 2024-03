Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl: Ein Jahr und sechs Monate Gefängnis

Magdeburg (ots)

Aufgrund einer ganzen Litanei an Straftaten muss ein 41-jähriger Mann jetzt für insgesamt 18 Monate ins Gefängnis: Bundespolizisten kontrollierten ihn am Donnerstag, den 21. März 2024, gegen 08:00 Uhr im Warteraum des Hauptbahnhofes Magdeburg. Der Abgleich seiner Personalien im Fahndungssystem der Polizei ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg. Demnach verurteilte ihn das Amtsgericht Magdeburg bereits im November 2021 wegen Körperverletzungsdelikten, tätlichen Angriffs auf- sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Nötigung und Diebstahls in mehreren Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Da der türkische Staatsangehörige sich auf die ergangene Ladung zum Strafantritt nicht gestellt hatte, erging am 7. März dieses Jahres der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten den Mann, nahmen ihn fest und zunächst mit zur Dienststelle. Bei der sich anschließenden Durchsuchung beleidigte er einen Bundespolizisten mit ehrverletzenden Worten, was ihm eine nächste Strafanzeige einbringt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an eine Justizvollzugsanstalt überstellt, in dem er die nächsten Monate verbringen wird.

