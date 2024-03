Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Ilmenau (ots)

Ein 63-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr am 04. März, gegen 08.35 Uhr die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Bahnhof. Plötzlich wechselte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der dort befindlichen Rechtsabbiegerspur auf die Fahrbahn des 63-Jährigen und kollidierte mit diesem. Hierdurch entstand Sachschaden am Mercedes, Personen wurden nicht verletzt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich offenbar um einen grünen Pkw mit polnischen Kennzeichen mit dem Kennzeichenfragment "WPI". Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug tätigen können werden geben sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0057878/2024) in Verbindung zu setzen. (jd)

