Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 150 Tage: Verurteilte Diebin muss ins Gefängnis

Halle (Saale) (ots)

2250 Euro Geldstrafe konnte eine per Haftbefehl gesuchte Frau nicht aufbringen und landete daher im Gefängnis: Die 37-jährige Deutsche wurde zuvor am Mittwoch, den 20. März 2024, gegen 23:00 Uhr durch eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Halle (Saale) kontrolliert. Der Abgleich ihrer personenbezogenen Daten im Fahndungssystem der Polizei ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin. Demnach wurde die Frau im August des letzten Jahres durch das Amtsgericht Prenzlau wegen gemeinschaftlichen Diebstahls in zwei Fällen zu besagter Geldstrafe beziehungsweise 150 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Da sie sich trotz ordnungsgemäßer Ladung den Strafantritt nicht gestellt hatte, erging im Dezember 2023 der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten der Gesuchten und nahmen sie fest. Da sie die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde sie anschließend an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell