POL-HS: Einbruch in Sonnenstudio

Im Tatzeitraum zwischen 15 Uhr und 15.15 Uhr schlugen unbekannte Täter am 31. Mai (Mittwoch) die Heckscheibe eines in der Birgdener Straße am Friedhof abgestellten Pkw ein und stahlen aus dem Kofferraum eine Handtasche, in der sich ein Handy, Bargeld sowie persönliche Ausweisdokumente befanden.

