POL-HS: Diebstähle aus Fahrzeugen

Heinsberg (ots) - Am Samstag (2. Dezember) stellte ein Mann um 17 Uhr seinen Pkw auf einem an der Geilenkirchener Straße gelegenen Parkplatz ab. Als er gegen 21 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass unbekannte Täter eine Scheibe eingeschlagen und im Bereich des Lenkrads diverse Kabel und Bauteile ausgebaut hatten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

