Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ein vollendeter und ein versuchter Fahrzeugaufbruch

Zeugensuche

Geilenkirchen (ots)

Unbekannte Täter schlugen an einem auf der Nikolaus-Becker-Straße abgestellten Kfz eine Scheibe ein und durchsuchten den Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen machten sie jedoch keine Beute. Die Tat ereignete sich am Freitag (1. Dezember) zwischen 16 Uhr und 17.15 Uhr. Gegen 17.25 Uhr überraschte dann eine Frau auf der Martin-Heyden-Straße einen bislang unbekannten Mann, der gerade im Begriff war, an ihrem Wagen eine Scheibe einzuschlagen. Der Täter flüchtete, nachdem er merkte, dass er entdeckt wurde. Er war etwa 180 Zentimeter groß, hatte eine dunklere Hautfarbe und trug einen Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einem blauen Parka. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

