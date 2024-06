LPI-J: Vermisstensuche mit glücklichem Ende

Apolda (ots) - Durch die Polizei ist gestern Abend ein 37-jähriger Golf-Fahrer angehalten und kontrolliert wurden. Der Mann war mit seinem PKW unterwegs obwohl er augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte dies und schlug positiv auf Amphetamin an. Sein Fahrzeug musste der 37-Jährige stehen lassen. Stattdessen durfte er die Polizei zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

