Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit über einem Promille

Weimar (ots)

Am Dienstagabend befuhr ein 52-Jähriger mit seinem VW die Liselotte- Herrmann-Straße in Fahrtrichtung Emanuel-Wurm-Straße. Plötzlich und wie sich im Nachgang herausstellte, vermutlich aufgrund seines Alkoholpegels, kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem ordnungsgemäß geparkten Renault. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 7000 Euro, sie waren nicht mehr fahrbereit. Mit dem Unfallverursacher wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von über einem Promille ergab. Er wurde für eine Blutentnahme ins Klinikum gebracht und sein Führerschein sichergestellt.

