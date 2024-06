Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw überschlagen - Drei Verletzte

Weimar (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr eine 39-Jährige mit ihrem VW die Verbindungsstraße zwischen Großlohma und Magdala. Als die Frau geringfügig nach rechts auf den Randstreifen kam, lenkte sie so stark gegen, dass das Fahrzeug ins Driften geriet. Weitere Lenkmanöver führten dazu, dass der Pkw schließlich nach rechts in den Straßengraben fuhr und sich überschlug. Mit im Fahrzeug saßen die beiden Kinder der Fahrerin, 1 und 8 Jahre alt. Alle drei wurden zur Behandlung in eine Klinik gebracht, wurden nach ersten Erkenntnissen aber glücklicherweise nur leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr Magdala waren im Einsatz. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war die Kreisstraße 307 voll gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell