LPI-J: Schafe gestohlen

Jena (ots) - Mit Steinen in der Hand begaben sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum des letzten Wochenendes an ein Autohaus in Jena-Nord. Dort bockten sie einen Pkw auf und entfernten den kompletten Radsatz. Auf Steinen gestellt hinterließen sie das Fahrzeug und flüchteten mit dem circa 1.200 Euro teuren Beutegut in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 ...

