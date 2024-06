Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad entwendet

Jena (ots)

Mit einem Schloss gesichert, einsehbar für mehrere Passanten und ständiger Personenverkehr aufgrund Bahnhofsnähe - trotzdem gelang es einem Dieb am heiligten Tag zwischen 11:50 und 16:30 Uhr ein E-Bike zu entwenden. Das am Paradiesbahnhof gestohlene, neongrüne Damenrad der Marke "Flyer" wurde durch die Polizei zur Fahndung ausgeschrieben. Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de mit Angabe der Aktennummer 0156155/2024 zu melden.

