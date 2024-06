LPI-J: Betrunkener attackiert Polizei

Weimar (ots) - Fünf Minuten reichten am Montagnachmittag einem Täter in Daasdorf am Berge, ein Fahrrad im Wert von über 800 Euro zu entwenden. Die Tochter der 44jährigen Fahrradbesitzerin hatte das Rad nur fünf Minuten unbeobachtet gelassen und schon war es weg. Täterhinweise gibt es derzeit keine. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

