LPI-J: Fehler beim Rückwärtsfahren - ein Verletzter

Jena (ots) - Bereits am Montag den 10. Juni 2024 kam es gegen 09:25 Uhr zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs in der Stadtrodaer Straße in Höhe eines Einkaufsmarktes in der Fritz- Ritter-Straße. Der Verursacher befuhr mit einem roten VW Transporter die Stadtrodaer Straße stadtauswärt auf der stadteinwärts führenden, rechten Fahrspur. Mehrere Fahrzeuge mussten diesem Fahrzeug ausweichen. Glücklicherweise ist es ...

